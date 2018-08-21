صور .. الحجاج يبدؤون رمي الجمرات في أول أيام العيد

وطن: بدأ أكثر من مليوني حاج، الثلاثاء، رمي جمرات العقبة في مشعر منى، ونحر الهدي، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك عقب نفرتهم من عرفات إلى مزدلفة، بعد أن قضوا فيها ليلتهم.

وكان حجاج بيت الله الحرام قد توجهوا بعد غروب شمس الاثنين إلى مشعر مزدلفة، بعد وقوفهم على صعيد عرفات، وقضاء ركن الحج الأعظم.

وأدى الحجاج عقب وصولهم إلى مزدلفة صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير اقتداءً بسنة النبي الكريم، حيث يجمعون بعدها الحصى، ويبيتون فيها.

وتعد النفرة من عرفات إلى مزدلفة المرحلة الثالثة من مراحل تنقلات الحجاج في المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج.

وكان قائد مرور عرفة قد أعلن قبيل غروب شمس الاثنين، أن الحجاج جاهزون للنفرة إلى مزدلفة بعد نجاح التصعيد إلى عرفات.