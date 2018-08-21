هنية: المقاومة ورقة الضمان الأقوى لشعبنا ولن نقدم أي ثمن سياسي لرفع الحصار

وطن: قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية إن غزة قريبة من طي صفحة الحصار الظالم.

وأضاف هنية خلال خطبة عيد الأضحى: "نحن في طريقنا لإنهاء الحصار الظالم عن قطاع غزة وهي ثمرة صمودكم ومقاومتكم، وأي معالجة إنسانية لقطاع غزة لن يكون لها أثمان سياسية".

وأوضح هنية أن "أي معالجة إنسانية ستتم بتفاهم وطني وشبكة أمان عربية لوضع الضمانات اللازمة، ونحن نؤكد أن ورقة الضمانة القصوى هي المقاومة" .

واضاف أن "قراءتنا للمشهد الفلسطيني والعربي والدولي تحمل الكثير من الخير، وعيدنا يحمل البشريات رغم المؤامرات، ونشهد موت سريري لأعنف هجمة على قضيتنا فيما يسمى صفقة القرن، ولم يعد بالإمكان لأحد تمريرها".