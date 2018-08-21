الحمد الله يدعو حماس لتمكين الحكومة والاستجابة لمبادرة الرئيس

وطن: دعا رئيس الحكومة رامي الحمد الله حركة حماس لتمكين الحكومة في قطاع غزة والاستجابة لمبادرة الرئيس عباس للمصالحة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال وضع الحمد الله بإسم الرئيس محمود عباس، إكليلا من الزهور على ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال الحمد الله: "ادعو حركة حماس مجددا إلى الالتزام بمبادرة الرئيس محمود عباس، وتمكين حكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة، والتي هي جاهزة للقيام بكافة مسؤولياتها في القطاع، وعندما نتحدث عن التمكين لا يجب أن يكون هناك جهاز قضائي في الضفة وجهاز قضائي آخر في القطاع، ونتحدث عن الأمن وعن الأراضي، وعن عودة الموظفين القدامى، والسيطرة الفعلية على المعابر، هذا هو الرد على محاولات الادارة الامريكية والاحتلال لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية".

وأوضح رئيس الوزراء: "الادارة الامريكية بدأت فعليا بتطبيق صفقة العصر، حيث اعترفت بالقدس كعاصمة لإسرائيل ونقلت السفارة إليها، وقلصت المساعدات وتحاول إلغاء الأونروا، ويسعون الآن لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، ونعول على شعبنا في قطاع غزة لإفشال هذا المخطط، ونقول لحركة حماس أن البحث عن ممر مائي الى قبرص أو العريش ليس هو الحل، الحل هو الوحدة الوطنية الفورية، من اجل انهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية، ونحن نعول على الاخوة المصريين ونثق بهم لإفشال هذه المخططات التي تهدف لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، كان لدينا ميناء ومطار في قطاع غزة والآن نبحث عن ممر مائي هذا تقزيم للمشروع الوطني الفلسطيني بل هو قضاء عليه".

وأختتم الحمد الله: "القيادة الفلسطينية ملتزمة رغم الضغوط التي يتعرض لها فخامة الرئيس محمود عباس، بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. والضغوطات والتهديدات التي تتعرض لها القيادة لن تثنيها عن القيام بواجباتها تجاه ابناء شعبنا، وندعو أبناء شعبنا في داخل الوطن والخارج إلى الالتفاف حول قيادتنا ممثلة بفخامة الرئيس محمود عباس ومنظمة التحرير الفلسطينية، ونشيد بنتائج ومقررات اجتماعات المجلس المركزي الأخيرة، والتي ستكون الحكومة احدى أدوات تنفيذ هذه المقررات".

وأضاف الحمد الله: "نوجه التحية للإخوة المرابطين والاخوات المرابطات في المسجد الاقصى، القيادة تضع القدس على رأس أولوياتها، والحكومة بتوجيهات القيادة ستسعى لتوفير كافة مستلزمات أهلنا في المدينة المقدسة، وكذلك نوجه التحية لأهلنا في الخان الأحمر البوابة الشرقية للقدس، الذين يبطلون مخططات الاحتلال وصفقة العصر لفصل الضفة الغربية عن القدس الشرقية وتقسيم الضفة الغربية، والقضاء على حل الدولتين".

واستدرك رئيس الوزراء: "نحيي شابات وشبان مسيرات العودة في قطاع غزة، وتضحياتهم يجب أن تقابل برفع الحصار عن قطاع غزة وازالة الاحتلال، ونقول لهم ان صفقة العصر لن تمر، والأولويات لمقاومة صفقة العصر هي أن لا نسمح بفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وان الحل الامثل لإزالة الاحتلال ورفع الحصار هو الوحدة الوطنية".