اصابة مواطن في شجار ببيت لحم

وطن: قال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن مواطنا اصيب بجروح وصفت بالمتوسطة بعد قيام شخص بالاعتداء عليه بأداة حادة في شجار وقع الليلة بمنطقة باب زقاق بمدينة بيت لحم، وقد نقل على اثرها للمستشفى لتلقي العلاج ووصفت حالته بالمستقرة .

واضاف ارزيقات ان الشرطة القت القبض على الشخص المشتبه به بالاعتداء وتم توقيفه لحين استكمال الاجراءات واحالته للنيابة العامة .

وبيّن ارزيقات ان الشرطة والأجهزة الامنية فضت شجارا آخر وقع بين افراد من عائلتين بمخيم العزة .