الأمم المتحدة: تقرير الأمين العام حول حماية الفلسطينيين أمام الجمعية العامة وهي من تقرر بشأنه

وطن-وكالات: قال ستيفان دوجريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن تقرير الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، حول حماية الفلسطينيين قد تم تقديمه للجمعية العامة منذ يوم الجمعة الماضي للنظر في الخطوة التالية. والتقرير جاء تنفيذا لقرار الجمعية العامة ولذلك هي الجهة المخولة بمناقشة ما جاء فيه من توصيات.

جاء ذلك ردا على سؤال حول ما ينوي الأمين العام عمله بخصوص الاقتراحات الأربعة التي قدمها في التقرير، ثلاثة منها تقع في دائرة صلاحيات الأمين العام بينما يحتاج الاقتراح الرابع موافقة مجلس الأمن.

وجاء في التقرير أن الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة ما زالوا عرضة بشكل خاص للعنف والترهيب وخسارة الممتلكات والدخل وغير ذلك من الانتهاكات الأخرى للقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان، بعد أكثر من 50 عاما من الاحتلال العسكري الإسرائيلي.

وكانت الجمعية العامة قد اعتمدت القرار "دأ 10/20" يوم 13 حزيران/يونيو 2018 بغالبية 120 صوتا ومعارضة ثماني دول فقط، يطالب الأمين العام بتقديم مقترحات تتضمن آليات لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وضمان سلامته والتمتع بالحياة والرفاه تحت الاحتلال الإسرائيلي.

وقد تضمن التقرير أربعة مقترحات تتضمن تعزيز وجود الأمم المتحدة في الأراضي المحتلة وتوفير مزيد من الموارد البشرية والمالية للفلسطينيين، وتخصيص مراقبين دوليين سواء كانوا من أفراد الشرطة أو مدنيين من قبل الأمم المتحدة أو طرف ثالث وتعزيز وجود مراقبي حقوق الإنسان قرب الحواجز ونقاط التماس.

وردا على سؤال للمتحدث الرسمي باسم الجمعية العامة، برندين فيرما، حول الخطوة التالية بالنسبة للتقرير قال إن التقرير الآن بين يدي الدول الأعضاء وهي التي تقرر الخطوة التالية.

وجاء في التقرير حول المقترح الرابع المتعلق بنشر بعثة مراقبة مسلحة سواء عسكرية أو بوليسية أن ذلك يتطلب قبول الأطراف المعنية وتعاونها.

وأكد التقرير أن حماية المدنيين عنصر حاسم في صون السلم والأمن، وخطة الوقاية التي وضعها الأمين العام في أيار/مايو 2017، والتي تعطي الأولوية لأعمال الأمم المتحدة الرامية إلى مساعدة البلدان على تجنب اندلاع الأزمات التي تتسبب في خسائر فادحة في الأرواح، وتقوض المؤسسات والقدرات على تحقيق السلام والتنمية.

وذكر التقرير أن الأمم المتحدة تتخذ بالفعل العديد من المبادرات في مجال الحماية، إلا أن التدابير المتخذة لا ترقى إلى الشواغل المتعلقة بحماية السكان المدنيين الفلسطينيين، الواردة في تقرير الجمعية العامة ذي الصلة.

وأشار الأمين العام، في تقريره، إلى أن الحل الأساسي لجميع التحديات المتعلقة بالحماية هو الحل السياسي، وإلى أن يتحقق هذا الحل يمكن للدول الأعضاء، كما قال غوتيريش، استكشاف جميع التدابير العملية والممكنة التي ستعزز بشكل كبير حماية المدنيين الفلسطينيين والتي من شأنها أيضا تعزيز أمن المدنيين الإسرائيليين.

(القدس العربي)