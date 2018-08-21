استعدادات لزيارة الرئيس الصيني إلى كوريا الشمالية

وطن-وكالات: ذكرت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية، أن المشاورات مستمرة بين دبلوماسيين من وزارتي الخارجية الصينية والكورية الشمالية، تحضيرا لزيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى كوريا الشمالية.

كما أفادت وسائل إعلام سنغافورية مؤخرا، بأن الزعيم الصيني شي جين بينغ من المرجح أن يزور بيونغ يانغ الشهر المقبل بدعوة من زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون لحضور الاحتفال بالذكرى الـ70 لقيام كوريا الشمالية.

وستكون هذه أول زيارة للرئيس الصيني الحالي لبيونغ يانغ منذ توليه السلطة عام 2012، وأول زيارة لرئيس صيني منذ 13 عاما، حيث كانت آخر زيارة للرئيس الصيني السابق هو جين تاو عام 2005.

وتحتفل كوريا الشمالية بعيد تأسيسها في الـ9 من سبتمبر من كل عام.