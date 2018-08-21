رسائل بريد غوغل تدمر نفسها ذاتيًا

وطن-وكالات: أتاحت غوغل لمستخدمي أجهزة "آي أو أس" وأندرويد ميزة جديدة للرسائل تدعى "الوضع السري" وذلك ضمن جملة مزايا طرحتها الشركة في سلسلة تحديثاتها الأخيرة على بريدها الإلكتروني "جيميل".

وتسمح هذه الخاصية بوضع فترة زمنية للرسالة بحيث يتم تدميرها بعد تجاوزها. كما يمنع هذا الوضع المستلم من إعادة إرسال، أو نسخ ولصق، أو تنزيل أو طباعة المحتوى.

ويمكن تعيين مدة من يوم إلى خمس سنوات كحد أقصى لصلاحية الرسائل، كما تتيح هذه الميزة التحقق من هوية مستلم الرسالة عن طريق إرسال رمز سري إليه برسالة نصية.

ويظهر البريد المؤقت لمستخدمي بريد غوغل على شكل رسالة عادية، ولكن لمستخدمي شركات البريد الإلكتروني الأخرى سيظهر كرابط يفتح في صفحة آمنة.

ولضبط الوضع السري ما عليك سوى إنشاء رسالة بريد إلكتروني جديدة، والنقر على القائمة الكاملة لرؤية خيار جديد يسمى الوضع السري، وبالنقر عليه سيطلب منك اختيار تاريخ انتهاء الصلاحية، وما إذا كنت تريد إرسال رمز برسالة نصية للتحقق من هوية المستلم.