أول تعليق إسرائيلي على المقاتلة الإيرانية الجديدة

وطن: ادعى وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أن جيش الاحتلال اقوى جيش في الشرق الأوسط، وقادر على الوصول الى أي نقطة فيه، وجاهز للقتال في جبهتين في آن واحد في الشمال والجنوب.

وبخصوص المقاتلة الإيرانية التي كشف النقاب عنها، اليوم، أكد ليبرمان وجوب عدم اخذ جميع الأحاديث الإيرانية على محمل الجد، ولكن من جهة أخرى يجب أيضا عدم الاستهتار بها.

وبشأن الوضع في قطاع غزة، قال ليبرمان أثناء تفقده تمرينا عسكريا في الشمال: "اننا نشهد انخفاضا في عدد العمليات الإرهابية لكن ذلك لا يكفي" حسب زعمه .

