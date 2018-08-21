حجاج بيت الله الحرام الى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى

وطن: واصل أكثر من مليوني مسلم أداء مناسك الحج بعد وقوفهم في صعيد عرفة يوم امس الاثنين، لاداء الركن الاعظم وتوجههم مع غروب الشمس من عرفة الى مزدلفة للمبيت حتى طلوع الفجر، ثم افاضوا من مزدلفة صباح اليوم الثلاثاء الى منى.

ومنذ فجر اليوم بدأ حجاج بيت الله الحرام بالتوافد على منى لرمي جمرة العقبة الكبرى بعد المبيت في مزدلفة وجمع حصى الجمرات.

ويقوم الحجاج في منى برمي جمرة العقبة الأولى في يوم الحج الأكبر صباح اليوم الثلاثاء. وبعد رمي جمرة العقبة الكبرى ينحر الحجيج الاضاحي ويحلقون أو يقصرون ويتجهون إلى مكة المكرمة لأداء طواف الإفاضة حول الكعبة المشرفة، ثم يعودون لمنى من جديد لقضاء أيام التشريق ورمي الجمرات الثلاث، الصغرى والوسطى والكبرى.