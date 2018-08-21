البحرين توقف إصدار تأشيرات دخول للقطريين

وطن-وكالات: أعلنت وزارة الداخلية البحرينية في بيان لها الثلاثاء أنها قررت التوقف عن إصدار تأشيرات دخول جديدة للمواطنين القطريين، وذلك في تصعيد لإجراءات ضد قطر في أزمة دبلوماسية مستمرة منذ أكثر من عام.

وقال بيان نشرته "وكالة أنباء البحرين الرسمية" إنه يُستثنى من ذلك الطلبة القطريون الذين يدرسون في مملكة البحرين، وكذلك من يحملون تأشيرات ما زالت سارية.

وذكر البيان أن الإجراء جاء ردّاً على "التصرفات العدائية" للسلطات القطرية، ولم يذكر تفاصيل أخرى، بحسب البيان.

وقطعت البحرين والسعودية والإمارات ومصر العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر في حزيران/يونيو 2017.