ترامب ينفي فكرة سحب تصريح وصول أوباما لتقارير استخباراتية

وطن-وكالات : أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لم يناقش أو يفكر أبدا في سحب تصريح وصول سلفه باراك أوباما إلى معلومات استخباراتية.

ونشر ترامب تغريدة على موقع "تويتر" قال فيها: "أنباء كاذبة، ويتردد منها الكثير.. هذه المرة مجلة "نيويوركر" المبتذلة جدا.. ذكرت افتراء أنني سأتخذ الإجراء غير المعتاد بسحب ترخيص الرئيس أوباما للحصول على التقارير الاستخباراتية".

وأضاف "لم أناقش ذلك أو فكرت فيه قط".

وكانت أسبوعية "نيويوركر" قد ألمحت مؤخرا إلى تفكير ترامب في إمكانية سحب تصريح أوباما، الأمر الذي نجح فيه مستشاره للأمن الوطني هربرت ماكماستر في ثني الرئيس الحالي عنه، وفقا لرواية المجلة.

وأعلن ترامب الأسبوع الماضي سحب تصريح رئيس الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) السابق جون برينان خلال ولاية أوباما، على خلفية وصف برينان لرئيس الولايات المتحدة بـ"خطر" على الأمن القومي وانتقاد سياساته علنا.

المصدر: وكالة الأنباء الإسبانية "إفي"