فيسبوك وتويتر تعلنان إغلاق 936 حساباً

وطن- وكالات: أعلنت إدارة موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إغلاق 652 حسابا وزعمت أنها تابعة لحملات مصدرها إيران وروسيا كجزء من معركته لمكافحة الأخبار المضللة قبل الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة وأماكن أخرى في العالم. كما أعلن موقع تويتر إجراء مماثلا ضد حسابات أغلبها مرتبطة بإيران.

وادعت شركة فيسبوك عبر مدونتها إن الحسابات والصفحات والمجموعات المغلقة تقوم بأنشطة منسقة ومزيفة، مشيرة إلى أنه مع تواصل التحقيق وإبلاغ الأجهزة الأمنية الأميركية، فقد تم تتبع محتوى بعض الصفحات وتبين أن بعضها يعود لإيران، وأخرى مرتبطة بمجموعات تم تحديد ارتباطها سابقا بالاستخبارات الروسية.

وأشارت الشركة أنها بإغلاق هذه المواقع أوقفت حملات تضليل خفية مصدرها إيران وروسيا.

كما أعلن موقع تويتر إغلاق 284 حسابا متورطا في أعمال تضليل منسقة. وقالت إدارة الموقع إن أغلب الحسابات التي تم إغلاقها مرتبطة بإيران.