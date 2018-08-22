الاحتلال يفرج عن 3 شبان من أم الفحم بشرط الابعاد عن القدس

القدس- وطن: أفرجت محكمة الاحتلال، أمس الثلاثاء، عن ثلاثة شبان من مدينة أم الفحم كانت شرطة الاحتلال قد اعتقلتهم يوم الجمعة الماضي، بادعاء الاشتباه بهم "في المساعدة في محاولة تنفيذ عملية طعن" في البلدة القديمة بالمدينة المحتلة.

ووفقا للمعلومات الأولية فإن المحكمة قضت بإطلاق سراح الشبان دون شروط مقيدة. في حين منعتهم من دخول القدس مدة 14 يوما.

واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من أم الفحم، الجمعة الماضي، بشبهة المساعدة في محاولة تنفيذ عملية طعن تنسبها للشهيد أحمد محاميد، الذي قتل بنيران الشرطة في البلدة القديمة في القدس.

وكانت محكمة الصلح في مدينة القدس قد أصدرت قرارا في وقت متأخر من مساء السبت الماضي، يقضي بإطلاق سراح الشبان الثلاثة إلى الحبس المنزلي لمدة أسبوع.

وقبلت المحكمة لاحقا، استئناف الشرطة على القرار، ومددت اعتقال الشبان الثلاثة لغاية اليوم الثلاثاء، وأمهلت شرطة الاحتلال إلى ذلك الحين لإثبات مزاعمها للشرطة للتحقيق".

وكان المحامي الموكل بالدفاع عن الشبان الثلاثة من أم الفحم، خالد زبارقة، أكد على "عدم وجود أدلة تورط هؤلاء الشباب فيما نسب إليهم في المساعدة بمحاولة تنفيذ عملية طعن الشرطي التي حصلت على باب المجلس في المسجد الأقصى".

"عرب 48"