تقرير: التطبيع التجاري بين الاحتلال ودول الخليج يتجاوز مليار دولار سنوياً

وطن- وكالات: كشف تقرير لمعهد رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير للتغيير الدولي، أن قيمة التبادل التجاري بين دولة الاحتلال ودول الخليج يتجاوز المليار دولار سنوياً.

وبحسب تحليل قام به المعهد لعام 2016 فإن "قيمة المنتجات الإسرائيلية المصدّرة إلى الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي وهي البحرين ، الكويت ، عُمان، قطر ، السعودية ، والإمارات، تتعدى الصادرات الإسرائيلية إلى الدول الحليفة والاقتصادات العملاقة كروسيا واليابان".

ويؤكد المعهد أن حجم الصادرات الإسرائيلية لهذه الدول قد يزداد عدة أضعاف في حال إقامة علاقات رسمية مع "تل أبيب".

وذكر موقع i24NEWS الإسرائيلي، أنه على الرغم من غياب علاقات رسمية بين إسرائيل والدول الخليجية، فقد ظهرت بوادر تطبيع تعكس السعي للتعاون في مجالات في مواجهة ما وصفه بالعدو المشترك "إيران".

وكان الموقع كشف قبل شهرين أن البحرين ماضية في تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، ناقلاً عن مسؤول في البحرين قوله إنّ الأخيرة ستكون أول دولة خليجية تعلن عن علاقات دبلوماسية مع دولة الاحتلال.