ريال مدريد يتسلح بـ300 مليون يورو لإبرام صفقة نيمار

وطن- وكالات: يبدو أن إدارة ريال مدريد لم تيأس بعد من ملاحقة البرازيلي نيمار دا سيلفا من أجل استمالته للتعاقد معها قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب صحيفة "sport.es" فإن النادي الملكي جدد مؤخرا اهتمامه بنجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وبات مستعدا لدفع 300 مليون يورو لتعزيز خط هجومه، وذلك بعد الخسارة القاسية للفريق (الريال) أمام جاره وغريمه أتلتيكو مدريد في نهائي السوبر الأوروبي.

وأشار المصدر إلى أن الفريق الباريسي لن يقبل عرض الريال، لأنه غير مستعد للنظر في إمكانية بيع نيمار.

ورغم تعنت إدارة سان جيرمان، فإن تقارير إعلامية أكدت أن الجميع في ريال مدريد، ينتظرون تاريخ 24 أغسطس، موعد إعلان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن نتائج التحقيق، الذي فتحه في الثالث من يوليو الماضي ضد سان جيرمان، حول مدى احترام الأخير لقانون اللعب المالي النظيف، بعد تعاقده مع نيمار مقابل 222 مليون يورو، وضم الفرنسي كيليان مبابي على شكل إعارة مع خيار الشراء مقابل 180 مليون يورو.

وفي حال ثبوت خرق سان جيرمان لقواعد اللعب المالي النظيف، سيصبح الفريق مجبرا على بيع أحد نجومه أو عدم تفعيل خيار شراء مبابي، وهو ما سيسهل مهمة الريال، للتعاقد مع نجم جديد قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية الحالية، سواء كان البرازيلي نيمار أو الفرنسي مبابي.