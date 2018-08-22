أردان يسمح للجنود الذين أنهوا الخدمة العسكرية حمل السلاح

القدس- وطن: تبنى وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي جلعاد أردان، سياسة جديدة يتم بموجبها السماح للجنود القتاليين بحمل السلاح بعد إنهاء خدمتهم وذلك بهدف منع العمليات الفلسطينية.

وبحسب القرار، يستطيع مئات آلاف الجنود القتاليين الذين أنهوا الخدمة العسكرية وتم تأهيلهم خلالها للحصول على ما يسمى بـ(حامل بندقية 7) على الأقل تقديم طلب للحصول على سلاح.

ووفق ما أوردته قناة كان العبرية فإنه لن يُطالب ضباط أو ضباط صف أنهوا خدمة احتياط فعالة تسليم أسلحتهم، وسيسمح لهم باستمرار حمل السلاح.

وعلق الوزير أردان على الخبر قائلاً: "إنه في هذه المرحلة التي نشهد فيها العمليات الفردية، فإنه كلما ازداد عدد المؤهلين لحمل السلاح فإن احتمال إحباط العمليات يزداد أيضاً".