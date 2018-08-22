أمريكا تعتقل إيرانييْن بتهمة التجسس لصالح طهران

وطن- وكالات: اتهمت وزارة العدل الأمريكية مواطنين إيرانيين اثنين يعيشان في أمريكا بالتجسس لصالح طهران، وتصوير مؤسسات يهودية وجمع معلومات عن المعارضة الإيرانية في أمريكا.

وبحسب بيان وزارة العدل فإن أحمد رضا محمدي دوستدار، 38 عاما، ويحمل الجنسيتين الإيرانية والأمريكية، وماجد غرباني 59 عاما، إيراني يقيم في كاليفورنيا، قد اعتُقلا في 9 أغسطس / آب.

وتتزامن القضية مع زيادة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وأعادت واشنطن فرض العقوبات على إيران بعد قرار الرئيس دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق النووي بين إيران وقوى دولية بهدف الحد من طموحاتها النووية.

وقال المدعي العام المساعد للأمن القومي الأمريكي جون ديمرز :"هناك اتهامات لكل من دوستدار وغرباني بالعمل لصالح إيران، من خلال مراقبة المعارضين السياسيين والانخراط في أنشطة أخرى يمكن أن تعرض الأمريكيين للخطر".