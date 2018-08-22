وزير الأوقاف السعودي يشيد بدولة الاحتلال !

وطن: أشاد وزير الأوقاف السعودي عبد اللطيف آل الشيخ بدولة الاحتلال، عند حديثه عن الحج.

وقال آل الشيخ في مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "إن مما يثير التعجب أن دولة إسرائيل التي نعرف عنها الشيء الكثير لم تمنع الحجاج المسلمين من القدوم للمملكة لأداء فرضهم"، وفق قولهم.

في المقابل انتقد الوزير السعودي دولة لم يسمها، قال إنها منعت الناس من الحج إلى بيت الله الحرام، "وهذه سقطة كبيرة جدا جدا، ومن قام بهذا الفعل فإنه حري بالعقوبة من الله"، في اشارة الى قطر.

وقد أثار هذا التصريح عاصفة من التغريدات على منصات التواصل الاجتماعي.

وأعاد حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية نشر فيديو آل الشيخ، وعلق عليه بالقول: الحمد لله إسرائيل سهلت بوجه أكثر من 4000 من المواطنين المسلمين في البلاد إلى التوجه إلى الديار الحجازية المقدسة لأداء فريضة الحج".

وجاء في تغريدة أخرى "المملكة العربية السعودية الشقيقة تثني على دولة إسرائيل عبر رأس هرمها الإسلامي آل الشيخ".