الاحتلال يوافق على خطط لبناء أكثر من 1000وحدة استيطانية في الضفة



القدس- وطن: وافقت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، على خطط لبناء أكثر من 1000وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، كما افادت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية.

ونقلا عن وكالة "فرانس برس"، الخطط التي أقرتها لجنة وزارة الجيش، هي في مراحل مختلفة، وتشمل 370 وحدة سكنية في مستوطنة آدم.

وستتوزع المستوطنات الأخرى على عدد من المستوطنات، على الشكل التالي: 55 وحدة في مستوطنة بيت إيل، و200 وحدة في مستوطنة معالي أفريم، و30 وحدة في مستوطنة عتنائيل، جنوب الخليل، بالإضافة إلى مئات الوحدات في مستوطنات ألفي منشي، وبيت آريه.