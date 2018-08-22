حماس: تصريحات ترامب بشأن القدس "وقحة وخطيرة"

وطن- وكالات: استنكرت حركة حماس تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإزاحة القدس عن طاولة المفاوضات، ووصفتها بأنها "وقحة وخطيرة".

وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في تغريدة عبر موقع "تويتر" يوم الأربعاء، إن تصريحات ترامب بإزاحة القدس عن طاولة المفاوضات وقحة وخطيرة.

وأكد أن الرد عليها يجب أن يكون بسحب السلطة اعترافها بالاحتلال وإلغاء الشراكة الأمنية معه وقطع العلاقات والاتصالات الأمنية مع الإدارة الأمريكية.

وكانت منظمة التحرير قد أدانت التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ولاية فرجينيا، واعتبرتها "لا قيمة لها".

وقال ترامب في كلمة له أمام اجتماع في ولاية فرجينيا: "لقد سحبنا القدس من طاولة البحث لتفادي إثارة إشكاليّة الاعتراف بالقدس كعاصمة ، لذلك قلت "دعونا نزيحها عن الطاولة".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "إسرائيل مطالبة بدفع "ثمن كبير" في مفاوضات السلام مع الفلسطينيين، مقابل قرار واشنطن نقل سفارتها إلى القدس".

وخلال خطابه الثلاثاء، وصف ترامب قراره المتعلق بالقدس بالجيد إذا ما كان للسلام مع الفلسطينيين أن يتحقق في يوم ما.

ووعد ترامب السلطة الفلسطينية بمكافأة "جيدة جدا" مقابل نقل السفارة، وقال "جاء دورها هذه المرة"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.