لقاء سري جمع بين ليبرمان ووزير الخارجية القطري في قبرص

وطن- وكالات: كشف موقع "واللا" الاخباري الاسرائيلي النقاب عن لقاء سري عقد بين وزير جيش الاحتلال افيغدور ليبرمان ووزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني نهاية شهر حزيران الماضي في قبرص لبحث ملف التسوية في قطاع غزة.

وكانت القناة العاشرة ذكرت قبل عدة أيام ان اللقاء جمع ليبرمان بالسفير القطري في القطاع محمد العمادي ليتبين أنه جمع ليبرمان بوزير الخارجية.

وعقد اللقاء في ذروة المساعي التي تبذلها مصر والأمم المتحدة من أجل التوصل لاي تسوية تتضمن وقف اطلاق النار من طرف المقاومة الفلسطينية مقابل تسهيلات على الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة وافساح المجال أمام اعادة اعمار القطاع وتحسين البنية التحتية وخاصة في مجالات الوقود والكهرباء والغاز وتحلية المياه وحرية الحركة.

وتلعب قطر دورا مهما في ملف غزة بالتنسيق مع الولايات المتحدة ودولة الاحتلال وفقا لتصريحات سابقا اطلقها السفير العمادي.

وقالت مراسلة موقع "وللا " الاخباري ان ليبرمان كان متواجدا في قبرص لمشاورات أمنية مع القبارصة واليونانيين في الوقت الذي وصل وزير الخارجية القطري بطائرة خاصة الى مطار لارنكا للقاء ليبرمان بعد لقاءات ومشاورات في روما وبروكسل وواشنطن.

وسيتركز الدور القطري على دعم وتوفير الرواتب لكبار موظفي قطاع غزة والبحث عن آلية ومخرج لقضية تبادل الأسرى وهي القضية المركزية العالقة لغاية الان بين دولة الاحتلال وحماس.