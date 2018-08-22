خلال شجار عنيف.. الإعلان عن وفاة مسن و16 إصابة في مجد الكروم

الجليل- وطن: توفي مسن من بلدة مجد الكروم بالجليل، خلال شجار عنيف وقع في البلدة عصر اليوم.

وأفاد مركز حيان الطبي في الجليل "انه وصل الى غرفة الطوارئ ستة عشر شخصا ، من بينهم مسن يبلغ من العمر حوالي 70 عاما ، حيث قامت الطواقم الطبية بعملية انعاش له بعد ان تعرض على ما يبدو الى نوبة قلبية خلال تواجده في المكان".

وأعلنت الطواقم الطبية عن وفاة المسن لاحقا بعد أن فشل الأطباء في انعاشه.

وبحسب مصادر محلية فإن الشجار وقع بين ابناء عائلة بعضهم من قرية نحف والاخرين من مجد الكروم.