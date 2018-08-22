بوتين: علينا تعزيز قوتنا العسكرية رداً على تحركات حلف الأطلسي

وطن- وكالات: ذكر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحافي، جاء بعد محادثات مع نظيره الفنلندي، ساولي نينيستو، اليوم الأربعاء، أن حلف شمال الأطلسي يُقرِّب عتاده العسكري من الحدود الروسية، وأن على روسيا أن تعزز بنيتها التحتية العسكرية ردا على ذلك.

وقال بوتين وفقًا لـ"رويترز" إن الحلف يرفض مناقشة القواعد التي تحكم الطلعات الجوية العسكرية مع روسيا.

وأعلن بوتين، عن استعداد روسيا للمشاركة في قمة اتحاد القطب الشمالي.

وقال خلال اللقاء مع نينيستو: "نحن نعلم بخطتكم المتعلقة بتنظيم قمة اتحاد القطب الشمالي. ونحن على استعداد لمناقشة ذلك أيضا".

وأعلن سفير فنلندا في موسكو، ميكو هاوتالا، في وقت سابق، في حديث لصحيفة "كوميرسانت"، أن رئيس فنلندا، سيقوم على الأغلب بلفت الانتباه، خلال مباحثاته مع نظيره الروسي، إلى مشاكل أقصى الشمال وسيبلغه بمبادرته حول عقد أول قمة لاتحاد القطب الشمالي.

ويمكن أن تشارك الدول الأعضاء في مجلس القطب الشمالي، وهي؛ فنلندا وروسيا والولايات المتحدة وكندا والنرويج والدنمارك والسويد وإيسلندا، في القمة المحتملة.

يُذكر أن مجلس منطقة القطب الشمالي، تأسس رسميا في عام 1996 وفقا لإعلان أوتاوا وهو منتدى حكومي دولي رفيع المستوى، يشجع التعاون والتفاعل بين دول القطب الشمالي.