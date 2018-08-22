فيديو | تعذيب الطفل أبو عنزة.. عائلته تتهم حماس، والحركة تنفي وردود فعل واسعة على "فيسبوك"

غزة- وطن: اثارت قضية الاعتداء على الطفل محمد ابو عنزة وتعذيبه شرق خانيونس ردود فعل وانتقادات واسعة لحركة حماس على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اتهام الطفل وذويه عناصر من الحركة بتعذيبه على أثر مشاجرة وقعت بينه وبين أحد أبناء قادة الحركة، فيما يلي بعض ردود الفعل على القضية:

شرطة غزة تصدر بيانا بشأن الحادثة

من جانبها، أصدرت الشرطة في غزة بياناً توضيحياً، اليوم الأربعاء، قالت فيه إنها "تلقت ظهر يوم الإثنين 2018/8/20م اتصالاً بوقوع محاولة اعتداء على طفل من عائلة أبو عنزة في مرحاض أحد المساجد شرق خانيونس، وأنه تم التحفظ على المعتدي والمعتدى عليه لحين وصول الشرطة".

وأضافت: على الفور توجهت قوة من الشرطة إلى المكان، ونقلت الفتى المعتدِي (أ، ع 14 عاماً) والطفل المعتدَى عليه (م، ع 8 أعوام) إلى مركز الشرطة لفتح تحقيق في الحادثة، كما استدعت والد كل منهما.

وأضاف البيان: بعد أخذ الإفادات، وللحفاظ على سمعة العائلة التي ينتمي إليها الطرفان، تنازل الطرف المعتدى عليه عن القضية، وطلبت العائلة من الشرطة إغلاق ملف القضية، وقد تم ذلك وأفرجت عنهما.

وتابع: اشتكى الفتى المعتدِي من قيام المصلين في المسجد بضربه بعد اكتشاف الواقعة، فطلبت الشرطة منه تقديم شكوى رسمية وإحضار التقرير الطبي؛ من أجل فتح تحقيق ومتابعة القضية، وهو ما يجري حالياً.

واستهجنت الشرطة بغزة، "محاولات استغلال الحادثة لأغراض سياسية وتحريف مجرياتها من قبل تلفزيون فلسطين، والتشهير بعائلة المعتدي والتغرير بها واستخدام سمعتها كمواد للدعاية والتحريض الرخيص"، وفق ما ورد في البيان.

وذكر البيان أن الشرطة ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه من قام "بالتلفيق وإساءة استخدام الحادثة"، على حد ما ورد في البيان.

حماس: لا علاقة لنا بالاعتداء

من جانبها، أصدرت حركة حماس في محافظة خانيونس مساء يوم الأربعاء، بيانا توضيحيًا بخصوص الاعتداء، قالت فيه "لقد تابعنا نشر تقرير عبر فضائية تلفزيون فلسطين، يظهر الفتى المذكور وعليه آثار الضرب، وكذلك تهجم واتهامات صريحة من قبل والديه لحركة حماس بهذا الإعتداء"، مشيرةً إلى أنه "إزاء ذلك، تابعت ملابسات هذه الحادثة، وخلصت على عدة نقاط".

أدانت حماس أي اعتداء على أي مواطن مهما كان الجرم أو الخطأ التي اقترفه خارج القانون والنظام، مؤكدة أنه ليس لها "لا صلة ولا علاقة نهائيا بهذا الاعتداء".

وذكرت أن "كل الاتهامات المذكورة، محض كذب وافتراء، تهدف إلى تشويه سمعة الحركة"، وفق البيان.

وأضاف البيان أن الحركة "لن تصمت عن هذا التشويه المتعمد والمقصود، وستستخدم حقها بمقاضاة وملاحقة كل من أشاع الكذب ، عبر الأطر القانونية والنظامية".



وطالبت "النائب العام بفتح تحقيق في القضية ومتابعتها حسب الأصول القانونية لتحقيق العدالة وتوضيح الحقائق".

ودعت "الإعلاميين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة والموضوعية والمهنية في عملها الإعلامي وألا تنجر وراء من يحاولون تشويه سمعة شعبنا وحركاته المقاومة"، وفق ما جاء في البيان.

الطفل وأهله يروون ما حدث



وقال تلفزيون فلسطين على لسان الطفل وعائلته ان عددا من عناصر حماس قامت باختطاف الطفل في احد المساجد القريبة والاعتداء عليه بالضرب المبرح بالعصر والقضبان بعد مشاجرته مع احد ابناء قادة حركة حماس .

وقال الطفل وهو يبكي ان عناصر حماس وضعوه في غرفة بالمسجد واعتدوا عليه بالعصي حيث تناوب عدد منهم على ضربه واحد تلو الاخر.

وقال الطفل ابو عنزة في شهادته على ما جرى معه خلال مقابلة بتلفزيون فلسطين وهو يبكي ان عناصر حماس كانوا يضربونه بوحشية وكلما تعب واحد منهم جاء اخر وبدء بضربه. مشيرا الى ان ضربه استمر الى حين قدوم افراد من الشرطة الفلسطينية التابعة لحماس واوقفتهم وقامت باخذه منهم.

واشار الطفل الى ان والده قدم الى المسجد وبدء بالصراخ عليهم مستنكرا فعلتهم بحق ابنه الطفل حيث قال الوالد ان ما جرى تمثل بقيام الاعتداء على ابنه بشكل همجي.

وقال والد الطفل ان ابنه مثل أي طفل في العالم ينتظر قدوم العيد للاحتفال به الا ان عدد من افراد حماس المعروفين ضحوا به عبر الاعتداء به. متسائلا هل يستحق طفل بهذا العمر هذا الشكل من الاعتداء بغض النظر عما قام به.

وتسائل بأي ذنب قام به طفل يستدعي خطفه الى داخل احد المساجد واغلاق الابواب عليه وتكسير العصي عليه وضربه بوحشية. مشيرا الى ان العلامات على جسده تظهر مدى بشاعة الاعتداء الذي اثر على نفسيته حيث يشعر بالخوف كونه لم يقم باي شيء يستدعي هذه الاعتداءات.

واكد الوالد انه تلقى تهديدات من قبل البعض بقتل ابنه ادهم اذا تحدث عما جرى مشيرا الى انه يشعر بالظلم هو وغيره من اهالي القطاع الذين يعيشون بسجن في القطاع مشيرا الى ان كل من يتحدث يواجه ظروفا قاسية والتهم جاهزة اما الخيانة او الدعارة حيث يخاف الناس من الحديث.

وناشد والد الطفل ابو عنزة مؤسسات حقوق الانسان وكل القيادات الشريفة في قطاع غزة من كل الفصائل ومن ضمنها حماس ورؤوساء الدول العربية ان يقفوا معهم ويساندوهم لوقف الظلم بحقهم.

بدورها قالت والدة الطفل ابو عنزة انها صدمت عندما شاهدت اثار التعذيب الذي تعرض اليه ابنها الطفل حيث قالت ان الحيوانات لا تحتمل التعذيب بهذا الشكل فكيف الحال لطفل.

واضافت هل يضرب الاطفال بهذا الشكل مهما كان ما قاموا به مشيرة الى ان ابنها تعرض للشبح والضرب بشكل همجي و وجشي لانه تشاجر مع احد ابناء قادة حماس مؤكدة ان من يقوم باعتداء كهذاء لا يعتبر قيادي بل مرتزق ولا علاقة له بالوطنية والانسانية نهائيا.

وقالت بالم ان اهالي غزة قبلوا بالظلم والاهانة ويتحملون ظروف صعبة وقاهرة كونهم كبار لكن عند وصول الامور للاطفال فانه لا يمكن السكوت.