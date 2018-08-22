السعودية تُلغي خطة طرح "أرامكو" وتُسرح مستشاري العملية

وطن- وكالات: قالت وكالة "رويترز" نقلا عن أربعة مصادر مطلعة على شؤون عملاق النفط السعودي "أرامكو"، إن الشركة ألغت مُقترح ولي العهد، محمد بن سلمان، بطرح 5% من أسهمها.

ونقلت الوكالة عن مصدرين مسؤولين في "أرامكو"، اليوم الأربعاء، قولهما إن الشركة المملوكة للدولة ألغت الطرح العالمي والمحلي وسرحت المستشارين الماليين الذين كانوا يعملون على مُقترح بن سلمان.

وأضافت الوكالة أن السعودية تحول اهتمامها صوب استحواذ مقترح على "حصة إستراتيجية" في مُصنع البتروكيماويات المحلي للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك".



وقال مصدر سعودي مطلع على خطط الطرح الأولي لرويترز، إن "قرار إلغاء الطرح اتُخذ منذ فترة، لكن لم يستطع أحد الكشف عن ذلك، لذا مضت التصريحات تدريجيا في ذلك الاتجاه - أولا التأجيل ثم الإلغاء".

وذكرت الوكالة أن أرامكو السعودية لم ترد حتى الآن على طلب للتعقيب أُرسل بالبريد الإلكتروني. كذلك لم يصدر تعليق عن الديوان الملكي السعودي.

وكان يسعى بن سلمان من خلال خطته التي أعلن عنها عام 2016، طرح 5% من أسهم أرامكو (للبيع) محليا وعالميا، متوقعا أن تبلغ قيمة الشركة الإجمالية 2 ترليون دولار على أقل تقدير، فيما قال العديد من مختصي القطاع البترولي العالميين أن هذا المبلغ غير واقعي.