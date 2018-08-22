برشلونة يعلن إصابة حارسه في التدريبات

وطن- وكالات: أصيب حارس نادي برشلونة الإسباني، الهولندي ياسبر سيليسن في ضلعه خلال حصة تدريبية خاضها النادي الكاتالوني اليوم.

وقال النادي في بيان إن حارسه البديل سيليسن "تعرض لالتواء في العضلة الوربية (بين الأضلع الصدرية) على الجهة اليسرى. توافره للمباريات المقبلة يرتبط بتعافيه من هذه الإصابة".

وانضم سيليسن (29 عاماً) إلى برشلونة عام 2016 قادماً من أياكس أمستردام الهولندي، وهو الثاني في ترتيب حراس المرمى في النادي الكاتالوني خلف الألماني مارك-أندريه تير شتيغن.

على صعيد آخر، أفاد النادي الإسباني أن لاعب خط الوسط سيرجي سامبر (23 عاماً) يعاني من التواء في الكاحل. وخاض سامبر الذي نشأ في صفوف الفئات العمرية للنادي الكاتالوني، 12 مباراة مع الفريق الأول، وأمضى الموسمين الماضيين معاراً إلى غرانادا ولاس بالماس توالياً.