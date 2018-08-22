المبادرة الوطنية: تصريحات ترامب حول القدس أكدت أن هدف صفقة القرن تصفية القضية الفلسطينية

رام الله- وطن: قالت حركة المبادرة الطنية الفلسطينية إن تصريحات ترامب الاخيرة حول القدس قطعت الشك باليقين، وأكدت أن الهدف الوحيد لما يسمى بصفقة القرن هو تصفية القضية الفلسطينية بكل مكوناتها.

وقالت المبادرة في بيان لها وصل وطن، الأربعاء، ان ترامب عرى المتخاذلين الذين كانوا يدعون ان الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل لم يشمل القدس الشرقية، حيث ان ترامب قال بعظمة لسانه إن القدس في مشروعه ازيلت عن طاولة المفاوضات أي انها منحت لإسرائيل بالكامل.

وأكد بيان المبادرة ان من يجرؤ على التنازل عن القدس عاصمة فلسطين لن يكون في عرف الشعب الفلسطيني سوى خائن ملعون ولن تجد الولايات المتحدة واسرائيل من يجرؤ على ذلك.

وأضاف بيان المبادرة الوطنية أن "ترامب وادارته يحاولون خداع العرب والفلسطينيين بالحديث عن ثمن على اسرائيل أن تدفعه، بعد ان شطبوا جميع القضايا الاساسية لصالح اسرائيل وحكومتها العنصرية المتطرفة، فقد شطبوا في مشروعهم القدس، وشطبوا قضية اللاجئين، وشجعوا التوسع الاستيطاني الاجرامي، وحولوا فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة الى مجرد كانتونات ومعازل دون حدود، ودون سيادة، وتحت السيطرة الأمنية للإحتلال الصهيوني".

وأكدت المبادرة الوطنية أن من واجب كل الدول العربية بعد هذه التصريحات الخطيرة اعلان الرفض المطلق والقاطع لما يسمى صفقة القرن، ولتصريحات ترامب الخطيرة، كما أن من واجب كافة القوى الفلسطينية الإسراع في انهاء الانقسام، وتوحيد الصف الوطني، والالتفاف حول استراتيجية وطنية جديدة موحدة لإفشال ما يسمى بصفقة القرن، ولتغيير ميزان القوى عبر تصعيد المقاومة الشعبية، وحركة المقاطعة، وتحقيق الوحدة الوطنية.