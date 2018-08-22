تسجيل لزعيم "داعش" البغدادي للمرة الأولى منذ عام

وطن- وكالات: نشرت ما تسمى بـ"مؤسسة الفرقان الإعلامية" التي عادة ما تبث مواد إعلامية لتنظيم "داعش"، تسجيلا صوتيا الأربعاء منسوبا لزعيم التنظيم أبي بكر البغدادي هو الأول منذ نحو عام بعد التقارير العربية والغربية التي تحدثت مرارا عن إصابته.

ونشرت المؤسسة التسجيل الصوتي على صفحة مؤسسة الفرقان الإعلامية، ودعا فيه البغدادي أعضاء تنظيمه الذي لقي خسائر فادحة إلى "الصبر والمثابرة"، في كلمة استمرت لنحو ساعة كاملة.

وأضاف البغدادي في كلمته أن الولايات المتحدة "تستخدم سلاح العقوبات على حلفائها ومن بينهم تركيا وتواجه تحديا أكبر من روسيا وإيران"، في إشارة إلى تراجع هيمنتها في العالم.

وفقد التنظيم غالبية المناطق التي يسيطر عليها في سوريا والعراق، وبات أقرب إلى النهاية بعد استعادة قوات الجيش السوري والعراقي الأراضي التي احتلها التنظيم.