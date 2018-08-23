مستوطنون يصيبون شابين بجروح ويعطبون اطارات مركبات جنوب نابلس

نابلس- وطن: اصيب مواطنان بجروح، فجر اليوم الخميس، نتيجة اعتداء مستوطنين عليهما قرب حاجز زعترة جنوب نابلس.

وقالت مصادر امنية، ان المواطنين: سليمان ادريس قني (20 عاما)، ويحيى نعيم قني (23 عاما)، وصلا الى مستشفى رفيديا، مصابين بجروح طفيفة عقب اعتداء المستوطنين عليهما قرب حاجز زعترة.

كما واعطب المستوطنين اطارات ثلاث مركبات في بلدة عوريف جنوب نابلس.

وقال سكرتير مجلس قروي عوريف عادل العامر، ان مستوطني "يتسهار" هاجموا القرية فجرا واعتدوا على ممتلكات المواطنين، ما ادى الى اضرار في ثلاث مركبات.

واضاف ان مركبات تعود لكا من: زياد عبد العزيز شحادة، ومحمود محفوظ شحادة، و بكر نبيل شحادة.