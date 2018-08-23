فيديو| جندي في جيش الاحتلال يرفض الذهاب الى حدود غزة خوفاً من الموت

القدس- وطن: انتشر فيديو يظهر خوف أحد جنود جيش الاحتلال، من الذهاب للخدمة العسكرية على حدود غزة.

وأوضح الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير جداً، أحد ضباط جيش الاحتلال وهو يجبر جندياً على الركوب في مركبة عسكرية للذهاب الى الخدمة العسكرية على حدود غزة، إلا أن الجندي كان مرتعداص من الخوف ويرفض الانصياع لأوامر الضابط.

ووفقاً لترجمة الفيديو الذي لم يعرف تاريخ تصويره:

الضابط للجندي: اذهب الى الباص.

الجندي: انا لا اريد الذهاب لا اريد ان اموت.

الضابط: اذهب معي إلي الباص نحن اقوي منهم .

الجندي: لا اريد الذهاب الي الحدود لا اريد الموت.

الضابط: بقلك اذهب الي الباص معهم حجارة ومعك سلاح.

الجندي: هم لا يهابون الموت ولا الأسلحة، لا اريد ان اموت .