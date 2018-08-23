فيديو| الشرطة لـوطن: مصرع مواطن وإصابة 18 بينهم 6 خطيرة بانقلاب حافلة قرب بلدة السواحرة

بيت لحم- وطن: أعلنت الشرطة الفلسطينية، مصرع مواطن وإصابة آخرين في انقلاب حافلة تقل مواطنين على طريق واد النار قضاء بيت لحم.

وأوضح الناطق باسم الشرطة لؤي ارزيقات لـ وطن أن مواطن يبلغ من العمر 46 عاماً، توفي ، فيما أصيب 18 آخرين في حادث انقلاب الحافلة.

وأكد أن المتوفي من محافظة بيت لحم، سيعلن عن اسمه لاحقاً.

وأضاف ارزيقات أن عدد من المصابين حالتهم خطيرة، وهرعت قوات الدفاع المدني والشرطة الى مكان الحادث، فيما نقل المصابين الى المشافي القريبة.

وأوضح فيديو نشره المواطنون انقلاب حافلة على طريق واد النار، ما تسبب بإصابة العديد من المواطنين.