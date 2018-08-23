جيش الاحتلال ينشئ موقعاً تدريبياً للأنفاق ويشكل وحدة "الدماغ" لمكافحتها

غزة- وطن: بدأ جيش الاحتلال، مؤخرًا بإنشاء موقع تدريبي متخصص في مكافحة الأنفاق الأرضية؛ وذلك لتدريب جنوده على التأقلم مع أنفاق المقاومة في قطاع غزة.

وذكر موقع "والا" العبري أن الموقع يتم إنشاؤه حاليًا في إحدى القواعد العسكرية جنوب دولة الاحتلال، وسيشمل بناء عدة أنفاق وتفرعاتها، في محاولة لتقريب الصورة أمام الجنود الذين سيواجهون خطر الأنفاق مستقبلًا.

وأشار الموقع إلى أن جيش الاحتلال يرى أن حركة حماس تمتلك تفوقًا في هذا المجال.

ولفت إلى إمكانية إنشاء الجيش مواقع تدريبية أخرى لقواته باللواءين الشمالي والجنوبي في فرقة غزة.

وكشف الموقع، وفق ترجمة وكالة "صفا"، عن استكمال جيش الاحتلال عملية نشر مجسات حساسة على الحدود مع القطاع للعثور على الأنفاق الهجومية، بموازاة عملية بناء السور الضخم حول القطاع بتكلفة تصل إلى مليارات الشواقل.

ولفت الموقع إلى أن جيش الاحتلال أنشأ وحدة هندسية متطورة في قيادة المنطقة الجنوبية باسم "الدماغ".

وتشمل الوحدة طاقمًا مكونًا من خبراء من وزارة الجيش وجيولوجيين وضباط مخابرات ومعدي نظريات القتال ومستشارين من الجيش ومن القطاع الخاص بهدف كشف الأنفاق الهجومية العابرة للحدود مع القطاع.

وخلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع صيف 2014، استخدمت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس الأنفاق بشكل مكثف لتنفيذ عمليات ضد أهداف عسكرية إسرائيلية محاذية لحدود القطاع.