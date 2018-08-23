الاحتلال يعتقل شاباً ويفشل في اعتقال فتى من رام الله

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، الشاب شادي ابو نعيم (22 عاماً) من قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله.

وافادت مصادر محلية بأنه وعند الساعة الثالثة فجرا، اقتحمت قوات الاحتلال منزل والد الشاب شادي، وعبثت بمحتويات المنزل عقب اقتحامه"، مشيرة الى ان المعتقل شادي ابو نعيم هو عم الشهيد ليث ابو نعيم، الذي استشهد بداية العام الجاري.

وقال ابو نعيم ان قوات الاحتلال اقتحمت ايضا، منزل المواطن كاظم الحج محمد، لاعتقال نجله محمد (14 عاما)، مشيرا الى ان قوات الاحتلال عبثت بمحتويات المنزل وخربتها، عندما لم تجد الطفل محمد، وسلمت والده تبليغا لمراجعة "مخابرات" الاحتلال.