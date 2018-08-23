فيديو| حكومة الاحتلال أخفت حدثاً خطيراً على حدود غزة كاد يتسبب بكارثة

القدس- وطن: قال موقع مقرب من جيش الاحتلال أن الحكومة الاسرائيلية أخفت حدثاً عن الرأي العام الاسرائيلي في الأيام الأخيرة، كاد أن يسبب كارثة على حدود غزة.

ووفقا للموقع فقد تم إخفاء مشاهد حصرية عن الرأي العام الاسرائيلي لإخماد حريق كبير اندلع في الأيام الأخيرة بالقرب من بطارية للقبة الحديدية، بفعل بالون حارق أطلق من غزة.

وأوضح أن قوة النيران كادت أن تصل لصواريخ الاعتراض الخاصة بمنظمة القبة الحديدية وكادت أن تسبب كارثة على حدود غزة.