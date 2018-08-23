"معاريف": وفد رسمي من السلطة يعزي بصحفي إسرائيلي "كان مقاتلاً في الهاجانا"

القدس- وطن: قالت صحيفة معاريف العبرية، أن وفداً رفيع المستوى من السلطة الفلسطينية، جاء لتعزية الصحفي الإسرائيلي أوري أفنيري، وزار الوفد مقر العزاء في "تل أبيب" يوم أمس الأربعاء.

وبحسب الصحيفة فإن الوفد كان برئاسة نبيل شعث مستشار الرئيس للشؤون الخارجية، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وأحضر الوفد الفلسطيني برقية تعزية من الرئيس محمود عباس لعائلة وأصدقاء الصحفي الإسرائيلي.

يذكر أن “أوري أفنيري” كان عنصراً مقاتلاً في وحدات “الهاجانا” التي نفذت عدد من المجازر بحق الفلسطينيين خلال احتلال فلسطين عام 1948، وكان يقاتل بوحدة الكوماندو التابعة لمجموعات “الهاجانا”، وشارك في احتلال عدد من القرى والمدن الفلسطينية، وساهم في تهجير أهلها وقتلهم.