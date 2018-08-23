محكمة الاحتلال تمدد اعتقال الأسيرة لمى خاطر للمرة السابعة

الخليل- وطن: قال محامي نادي الأسير الفلسطيني فراس الصباح اليوم الخميس، أن المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال في "عسقلان" مددت اعتقال الأسيرة لمى خاطر (42 عاماً) من محافظة الخليل، للمرة السابعة على التوالي ولمدة سبعة أيام بذريعة استكمال الإجراءات القضائية.

وبين نادي الأسير في بيان له أن الأسيرة خاطر تتعرض لتحقيقٍ قاسٍ ومتواصل في معتقل "عسقلان" منذ تاريخ اعتقالها في 24 من تموز / يوليو 2018.

يُشار إلى أن سلطات الاحتلال وجهت عدة تهم للأسيرة خاطر؛ ورغم قسوة التحقيق وما رافقه من ضغوط وتهديدات ما تزال متواصلة بحقها، إلا أن الأسيرة خاطر ترفض الاعتراف بالتهم الموجه لها.

من الجدير ذكره أن الأسيرة خاطر متزوجة ولها خمسة أبناء.