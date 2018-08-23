وفاة الطفلة الفلسطينية رؤيا أبو دحيل في شرم الشيخ غرقاً

القدس- وطن: لقيت الطفلة رؤيا عادل أبو دحيل (6 أعوام) من كفر قاسم مصرعها، أمس الأربعاء، في شرم الشيخ المصرية، غرقًا في بركة الفندق خلال قضاء أسرتها عطلة عيد الأضحى.

ووقع الخبر كالصاعقة على المستجمين في شرم الشيخ وعلى أهالي كفر قاسم.

وكانت الطفلة تستعد لتبدأ صفها الأول بعد أيام قليلة في إحدى مدارس كفر قاسم.

وقال شهود عيان إن الطفلة خرجت وحدها، دون علم مرافقيها إلى بركة الفندق، حيث سقطت على ما يبدو في البركة، ولم يكن في تلك اللحظة أي من المنقذين، ما أدّى إلى غرقها ووفاتها.