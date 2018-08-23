"يديعوت": بولتون تناول عشاءً جنوب المسجد الأقصى

القدس- وطن: ذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن مستشار الأمن القومي جون بولتون زار حي سلوان في القدس المحتلة يوم الثلاثاء الماضي.

وبحسب الموقع العبري، فإن ديفيد فريدمان سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، ومسؤولين أميركيين آخرين رافقوا بولتون في زيارته للحي والمنطقة التي تسيطر عليها جمعية إلعاد الاستيطانية، داخل الحي، إلى جانب مئير بن شبات رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.

وأشار الموقع إلى أن الزيارة تمت قبل ساعات قليلة فقط من تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول الثمن الذي ستدفعه إسرائيل خلال المفاوضات مع الفلسطينيين مقابل نقل السفارة للقدس.

وذكر أنه تم إقامة مأدبة عشاء للوفد في الحي بالقرب من الحائط الجنوبي للمسجد الأقصى مباشرة في المكان الذي تسيطر عليه جمعية إلعاد.