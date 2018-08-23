مسؤول أممي يستقيل من رئاسة تحقيق حول جرائم الاحتلال بغزة

وطن- وكالات: استقال مسؤول أممي من منصبه رئيسا للتحقيق بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة، رغم أنه لم يمض على تعيينه أكثر من شهر.

جاء ذلك وفق ما أعلنته الأمم المتحدة، مؤكدة أن ديفيد كرين، المدعي الأمريكي السابق في جرائم الحرب، استقال من منصبه رئيسا لتحقيق المنظمة في أحداث قطاع غزة ضمن مسيرات العودة هذا العام، إذ قام الاحتلال الإسرائيلي بقتل وجرح الكثير من المتظاهرين الفلسطينيين السلميين.

وأوردت الأمم المتحدة في بيان، أن كرين أبلغ مجلس حقوق الإنسان بقراره الثلاثاء الماضي، موضحا أن السبب "ظروف شخصية طرأت"، وأن المجلس "يدرس الخطوات المقبلة".

وقبل السفير السلوفيني فوييسلاف سوك، الذي يرأس حاليا مجلس حقوق الإنسان، الاستقالة، وسيتعين عليه تعيين رئيس جديد للجنة.



وكرين مسؤول قانوني أمريكي سابق عمل رئيسا للادعاء في محكمة خاصة بسيراليون بين عامي 2002 و2005. وجرى تعيينه رئيسا للجنة التحقيق المؤلفة من ثلاثة أفراد في 25 تموز/ يوليو.