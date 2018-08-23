لندن تقترب من حظر استخدام السيارات غير الكهربائية

وطن- وكالات: يعتزم حي المال وسط لندن، المسمى بمدينة لندن، تجربة فرض حظر على أغلب السيارات غير الكهربائية، حسبما أعلنت إدارة المقاطعة، يوم الأربعاء.

وقالت الشركة التي تدير مدينة لندن، إن البرنامج التجريبي سيطبق في الجزء الجنوبي من "مور لين"، وهو شارع صغير في القطاع الشمالي من الحي المالي، ولن يسمح سوى للطرازات الكهربائية والهجينة.

وأضافت الشركة: "سندرس بعناية نتائج البرنامج التجريبي، ونستخدم المخرجات لكي نبلغ عن أي مقترحات مستقبلية للمناطق الأخرى في سكوير مايل".

وتجري تجربة المشروع بسبب ارتفاع مستويات العوادم في الشوارع الصغيرة بوسط مدينة لندن التاريخية، ويمكن تطبيق الحظر فيما بعد على حي المال بالكامل.

وسوف يساعد المشروع لندن، على اللحاق بغيرها من المدن الأوروبية مثل باريس، حيث من المنتظر فرض حظر شامل على السيارات ذات المحركات التقليدية في 2030.