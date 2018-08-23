الحرب التجارية والليرة التركية تهويان بالذهب مع صعود الدولار

وطن- وكالات: انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات الخميس، بعد أن بلغت أعلى مستوى في أسبوع في الجلسة السابقة، في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار بفعل المخاوف من جولة أخرى من الرسوم الجمركية الأمريكية على الصين وتوقعات بزيادة أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 1191.62 دولار للأوقية (الأونصة). وبلغت أسعار الذهب أعلى مستوياتها منذ 13 آب/ أغسطس عند 1201.51 دولار في الجلسة السابقة، لكنه فشل في التمسك بالمستوى النفسي المهم البالغ 1200 دولار بعد أن ارتفع من أدنى مستوى في عام ونصف العام والذي لامسه الأسبوع الماضي.

وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.5 في المئة إلى 1197.8 دولار للأوقية.

وقال بيتر فونغ مدير التداول لدى وينغ فونغ للمعادن النفيسة في هونغ كونغ: "الناس قلقون بشأن الجولة الجديدة من الرسوم الجمركية الأمريكية على الصين ويشترون الدولار الذي يُنظر إليه كملاذ آمن حاليا".

ويجتمع مسؤولون أمريكيون وصينيون للمرة الأولى في أكثر من شهرين للعثور على وسيلة للخروج من النزاع التجاري العميق بين البلدين، لكن لا توجد أدلة على أن المناقشات التي تجرى على مستوى منخفض ستوقف جولة جديدة من الرسوم الأمريكية تدخل حيز النفاذ الأربعاء.

وفقد الذهب، الذي تراجع ما يقرب من 13 في المئة منذ بلغ المستوى المرتفع 1365.23 دولار في نيسان/ أبريل، جاذبيته ملاذا آمنا في ظل أزمة العملة التركية والنزاعات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، في الوقت الذي يقبل فيه المستثمرون على نحو متزايد صوب شراء الدولار الأمريكي بدلا من الذهب.

ويشير محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أن المركزي الأمريكي يمضي على مسار زيادة أخرى في أسعار الفائدة بعد أن زادها مرتين هذا العام.

ويزيد ارتفاع أسعار الفائدة تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا بينما يعزز الدولار المقوم به الذهب. وارتفع الدولار 0.3 في المئة مقابل سلة من ست عملات ليسجل مؤشره 95.411.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 في المئة إلى 14.62 دولار للأوقية.

وهبط البلاتين 1.2 في المئة إلى 781.05 دولار للأوقية، في حين تراجع البلاديوم واحدا في المئة إلى 916.70 دولار للأوقية، بعد أن بلغ أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 928.50 دولار الأربعاء.