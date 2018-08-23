شركة إسرائيلية باعت معلومات لصالح العائلة الحاكمة بالسعودية

وطن- وكالات: كشف مالك شركة "إنتو فيو" الإسرائيلية لبيع المعلومات، أن وزارة الجيش منحت شركته رخصة تصدير للمملكة العربية السعودية، وأن شركته باعت بالفعل معلومات للعائلة الحاكمة.

وقال سموئيل بار في تصريحات لـ "بلومبيرغ" نشرها موقع "واللا" العبري، إن شركته باعت قبل سنتين خدمات استخبارية للعائلة الحاكمة في السعودية، مؤكدا أنه وفق الترخيص الجديد، فإنه بإمكان الشركات الإسرائيليّة التصدير إلى جميع دول العالم ما عدا إيران، لبنان، العراق وسوريّا، بحسب تعبيره.

و ذكّر موقع "واللا" العبري بصفقة أسلحة أبرمت قبل عامين بين السعودية ودولة الاحتلال تبيع بموجبها الأخيرة طائرات من دون طيار للمملكة، حيثُ تُنقل الطائرات إلى جنوب أفريقيا ومن هناك إلى السعوديّة.

وقال الموقع إن غطاء كبيرا من السرية يُلقي بظلاله على العلاقات التجاريّة بين شركاتٍ إسرائيليّة وشركاتٍ عربيّة، خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى مصر والأردن.