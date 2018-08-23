إصابة شاب باعتداء للمستوطنين في عصيرة القبلية



نابلس- وطن: أصيب شاب بجروح متوسطة، إثر اعتداء المستوطنين عليه في قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس.

وأفاد الهلال الأحمر بأن شاب أصيب بحجر في رأسه من قبل المستوطنين في قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس، وتم نقله إلى مستشفى رفيديا لتلقي العلاج.

وكان شابان أصيبا بجروح، فجر اليوم الخميس، نتيجة اعتداء مستوطنين عليهما قرب حاجز زعترة جنوب نابلس.

وقالت مصادر امنية، ان الشابين: سليمان ادريس قني (20 عاما)، ويحيى نعيم قني (23 عاما)، وصلا الى مستشفى رفيديا، مصابين بجروح طفيفة عقب اعتداء المستوطنين عليهما قرب حاجز زعترة.

كما واعطب المستوطنين اطارات ثلاث مركبات في بلدة عوريف جنوب نابلس.

وقال سكرتير مجلس قروي عوريف عادل العامر، ان مستوطني "يتسهار" هاجموا القرية فجرا واعتدوا على ممتلكات المواطنين، ما ادى الى اضرار في ثلاث مركبات.

واضاف ان مركبات تعود لكا من: زياد عبد العزيز شحادة، ومحمود محفوظ شحادة، و بكر نبيل شحادة.