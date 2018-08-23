شكري والصفدي يبحثان التنسيق لتوفير الدعم اللازم للأونروا

القاهرة- وطن: بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، الموقف الحالي لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وكيفية العمل والتنسيق بين البلدين من أجل توفير الدعم المطلوب للوكالة لتمكينها من الاضطلاع بدورها في رعاية اللاجئين الفلسطينيين.

وقال البيان الصادر عن الخارجية المصرية اليوم، إن الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الوزير شكري من نظيره الأردني اليوم، تناول نتائج زيارة الوزير المصري الأخيرة إلى العاصمة الأميركية واشنطن ولقائه مع المسؤولين الأميركيين فيما يتعلق بسبل دفع عملية السلام وتشجيع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على استئناف المفاوضات.

وأضاف البيان، ان الوزيرين اتفقا على استمرار التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة لتبادل الآراء حول عدد من القضايا الإقليمية التي تهم الطرفين.