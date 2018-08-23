صور | "مقدسي" تنظم يوم فرح ومرح للأطفال في ساحات الأقصى

القدس- وطن: نظمت مؤسسة مقدسي للثقافة والفنون يوما للفرح والمرح للأطفال في ساحات المسجد الأقصى، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.حيث شمل اليوم على العديد من الأنشطة كالأناشيد والرسم على الوجوه والأقنعة والألعاب الحركية والمسرحية وقراءه القصص بالإضافة لأنواع من اللعب شارك فيها كافة الاطفال وتقديم الحلوى لهم، حيث شارك في اليوم الترفيهي أبناء مدينة القدس وذويهم.

وأكدت ندى جعفر عضو الهيئة الادارية في مؤسسة "مقدسي" حرصها على القيام بهذه الأنشطة التي تأتي تعبيراً عن الالتزام بهذه الفئة التي تستحق الاهتمام خلال عيد الأضحى، والعمل الدؤوب من أجل تحسين حياتهم ومساعدتهم في الحصول على حقوقهم وتحقيق مبدأ الدمج الاجتماعي الشامل لهم في إطار مجتمعاتهم في ظل ممارسات الاحتلال في المدينة المقدسة وسياساته المستمرة في ترويع الاطفال واعتقالهم ومضايقتهم كل يوم.

وأضافت ندى ان الاستثمار بأطفال القدس يكون بتعزيز دورهم وتشجيع ابداعاتهم ومواهبهم وتوجيههم بالاتجاه الصحيح لاستكشاف انفسهم حتى يكونوا قادرين على رسم مستقبلهم نحو الافضل الى جانب تحصيلهم العلمي الذي يتكامل مع تلك المهارات في صقل شخصية ومستقبل اطفال مدينة القدس، وان يعيش حاضره بفرح دون معاناة او تكبد متاعب الحياة مبكرا وممارسات الاحتلال باستمرار اعتقال الاطفال .

وقدم خلال هذا اليوم العديد من الفقرات المميزة الهادفة، ورسم الفرحة والبهجة على وجوه الاطفال والتفريغ النفسي لهم. وفي نهاية اليوم قدم الأهالي شكرهم لمؤسسة مقدسي للقافة والفنون على هذه اللفتة الكريمة لما فيها من رسم البسمة على شفاه الاطفال.