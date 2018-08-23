بريطانيا: المستوطنات إحدى العقبات التي تحول دون حل الدولتين

لندن- وطن: قال وزير المملكة المتحدة لشؤون الشرق الأوسط أليستر بيرت إن "المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهي إحدى العقبات التي تحول دون التوصل إلى حل دولتين قابل للتطبيق".

وأصدر أليستر بيرت بياناً حول خطط اسرائيل لبناء أكثر من 2100 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، حيث قال: "إن إعلان إسرائيل يوم أمس عن خططها لبناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية اسرائيلية في الضفة الغربية، ومناقصة الأسبوع الماضي لبناء أكثر من 1100 وحدة أخرى، هي بلا شك سياسات مدانة من قبل المجتمع الدولي، والمملكة المتحدة تواصل ادانتها لمثل هذه السياسات اليوم أيضاً.

وأضاف "أدعو إسرائيل إلى وقف مثل هذا الأعمال، كما ادعو جميع الأطراف لبذل المزيد من الجهود لتهدئة التوترات الحالية من أجل خلق بيئة مناسبة تضمن السلام العادل والدائم".