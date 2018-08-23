الصحة لـوطن: لم تسجل لدينا أي إصابات بمرض حمى النيل الغربي

رام الله- وطن: نفى الناطق باسم وزارة الصحة اسامة النجار لـوطن، تسجيل أي إصابات فلسطينية بمرض حمى النيل الغربي.

وقال النجار اليوم، " لا يوجد لدينا أي إصابات".

وكانت وزارة الصحة في حكومة الاحتلال أعلنت، اليوم الخميس، أن شخصين تُوفيا لحد اللحظة، عقِب إصابتهما بـ"حمّى غرب النيل"، فيما بلغَ عدد المُصابين 68 مُصابًا.

وذكرت وزارة الصحة في حكومة الاحتلال أن أحد الشخصين اللذيْن تُوفيا بسبب المرض، يبلغ من العمر 85 عامًا، وأنه كان يُعاني من مرض آخر، لم تُحدّده، فيما لم تُورد تفاصيلَ عن الآخر.

وبيّنت أن 14 شخصًا، لديهم أعراض قويّة للمرض. وأُفيد أيضا بأن معظم المرضى الذين يُعانون من حالات صعبة، هم كبار في السن، ويعانون من أمراض من قبل.

وفيروس حمى النيل الغربي هو واحد من سبعين نوعا من الفيروسات التي تنتمي إلى عائلة الفيروسات المصفرة (Flavivitidae). معظم هذه الأنواع من الفيروسات تنتقل بين ذوات الفقريات المختلفة عن طريق لدغات الحشرات – القراد أو البعوض.

الحاضن الطبيعي لفيروس حمى النيل الغربي هو الطيور، وانتقالها إلى بني البشر يحصل بواسطة لسعة بعوضة من نوع الباعضة (Culex). ولذلك، لا يمكن أن تحدث إصابة بين بني البشر بدون لسع البعوض.