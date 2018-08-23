عشراوي: العاصمة القدس ليست للبيع

رام الله- وطن: قالت عضو اللجنة التنفيذية د.حنان عشراوي:" ان القدس العاصمة ليست للبيع وازالتها عن طاولة المفاوضات يعني فقط ازالة السلام عن الطاولة".

وأضافت في بيان لها باسم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رداً على التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ومستشاره للأمن القومي "جون بولتون" بشأن القدس وآفاق السلام وما يسمى بـ "خطة السلام" الأمريكية: "ان استهداف القدس بهذا الشكل انما يفقد الولايات المتحدة اهليتها للعب دور وسيط للسلام ويعيد تعريفها باعتبارها داعية للحرب".

ولفتت عشراوي الى ان استبعاد القدس هو أيضا عدوان امريكي سياسي وقانوني آخر، ليس ضد فلسطين فحسب، بل ايضا ضد النظام العالمي والقرارات والقوانين الدولية، واضافت: "إن الادارة الامريكية تكافئ المعتدين منتهكي القانون وتعاقب الضحية".

وتابعت: "من يعتقد ولو للحظة أن الشعب الفلسطيني وقيادته ممكن ان يقبلان بأي تعويض عن القدس فهو ينطلق من مزيج من الجهل والغطرسة، فالقدس جوهر الوجود الفلسطيني وتجسد تاريخه وثقافته، كما انها محور الامن والسلام العالميين".

وأكدت عشراوي في نهاية تصريحها، على ان "إسرائيل تعتدي على كل ما هو فلسطيني وتسرق الأرض الفلسطينية وتتوسع بدون رادع. وبالرغم من التواطؤ الأمريكي مع هذا الاحتلال الاحلالي لا يمتلك أي طرف حق الاستيلاء على أرض دولة أو شعب ويمنحها لمحتلها كمكافأة على عدوانه وسلوكه الإجرامي".