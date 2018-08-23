نقابة الصحفيين تحذر حماس من التعرض لتلفزيون فلسطين والعاملين به في غزة



غزة- وطن: حذرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين حركة حماس من مغبة التعرض للصحفيين في تلفزيون فلسطين، أو لمؤسسة التلفزيون في قطاع غزة.

وأوضحت النقابة في بيان صدر عنها، مساء اليوم الخميس، أنها "تابعت بقلق شديد، إصدار أجهزة حماس بيانات منفصلة، في قضية الفتى محمد ابو عنزة، الذي تعرض لاعتداء من قبل مجموعة من المواطنين في بلدة عبسان شرق خان يونس يوم عيد الاضحى المبارك، وما حملته البيانات المذكورة وتغريدات بعض قادة الحركة من تهديدات مباشرة وغير مباشرة لطاقم تلفزيون فلسطين في غزة بالملاحقة القضائية والقانونية، ومحاولة الصاق تهمة الاستغلال السياسي للحادث، والتلفيق للعاملين بالتلفزيون ولمؤسسة التلفزيون الفلسطيني".

وأكدت النقابة أن طاقم تلفزيون فلسطين نقل رواية ذوي الطفل المعتدى عليه، وأثار الاعتداء على جسده الذي تؤكده التقارير والشهود بالمنطقة.

واستغربت النقابة "محاولة حركة حماس وأجهزتها الأمنية تحويل الانتباه عن حادثة الاعتداء على الطفل في أحد المساجد، إلى الاستغلال السياسي والتلفيق، وزج التغطية في إطار الخلافات السياسية، وما يحمله هذا التوجه من خطر وتهديد للعاملين في تلفزيون فلسطين، وللعمل الإعلامي بشكل عام في فلسطين".

وشدد النقابة على وقوفها إلى جانب العاملين في تلفزيون فلسطين، ودورها كجهة اعتبارية لمتابعة أي أخطاء مهنية ومعالجتها من خلالها، وفق النظام والقانون وما تم التعارف عليه.

وطالبت نقابة الصحفيين كافة الفصائل الفلسطينية إلى التوقف عن زج المؤسسات الإعلامية في اتون الخلافات السياسية الداخلية، وان أي تهديد للمؤسسات الصحفية والعاملين بها يسيء إلى قضيتنا العادلة وللحريات الإعلامية في فلسطين.

وجددت نقابة الصحفيين مطالبتها لحركة حماس بإعادة المقر الرسمي لتلفزيون فلسطين في غزة، وتمكين العاملين فيها من العودة الى ممارسة عملهم بكامل طاقتهم البشرية، وإداء رسالتهم الإعلامية تجاه شعبنا وقضيتنا العادلة بكل اقتدار.

(وفا)