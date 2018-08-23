صالح رأفت: مواصلة إسرائيل سرقة الأراضي عربدة وبربرية

رام الله- وطن: استنكر صالح رأفت نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) - عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مصادقة دولة الاحتلال على بناء 2000 وحدة استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس واصفا ذلك بالعربدة والاعمال البربرية الهمجية.

وقال في بيان له اليوم الخميس: "ان دولة الاحتلال الاسرائيلي تفرض وقائع على الأرض تتساوق مع ما تسمى "بصفقة القرن" التي تروج لها الإدارة الامريكية من خلال تسارعها في التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية والقدس المحتلة".

وأشار الى ان "الدعم الأمريكي اللامحدود لحكومة تل ابيب المتطرفة والغطاء الكامل لها يطلق يد الاحتلال ويدعم ممارساته الاجرامية اتجاه شعبنا". لافتا في هذا السياق الى أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة عن إزاحة القدس من على طاولة المفاوضات.

وأضاف:" ليس ترامب او غيره من يحدد مصير القدس، فالشعب الفلسطيني هو صاحب الحق والأرض والحيز والمكان وعليه قراءة التاريخ جيدا قبل ان يتفوه بتلك الهرطقات".

وأكد رأفت في نهاية بيانه على ان الشعب الفلسطيني وقيادته سيناضلون من اجل انجاز الاستقلال وحق العودة وتقرير المصير وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967م وعاصمتها القدس استنادا لقرارات وقوانين الشرعية الدولية، كما ودعا المجتمع الدولي الى الاستجابة لنداءات شعبنا الاعزل في توفير الحماية ورفع الضيم والظلم الذي يمارسه عليه اخر احتلال عسكري في العالم.